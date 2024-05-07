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Рябков: Посол США уехала на определенное время из России

Рябков: Посол США уехала на определенное время из России Посол США в Москве Линн Трейси уехала на определенное время из России.
В регионе
7 мая 2024 г. 12:09
Рябков: Посол США уехала на определенное время из России

Посол США в Москве Линн Трейси уехала на определенное время из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России, - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли глава дипмиссии США сейчас не находится в Москве. - Это было сообщено нам в МИД за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов (на церемонию инаугурации президента РФ).

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Версия на английском языке Ryabkov: US ambassador left Russia
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri müəyyən müddət üçün Rusiyanı tərk edib

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