Вице-премьер Казахстана: Расследование крушения самолета AZAL под Актау близится к завершению

Расследование Министерства транспорта Казахстана по крушению самолета Azerbaijan Airlines под Актау 25 декабря 2024 года, близится к завершению.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил журналистам вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

По словам вице-премьера, работа по расследованию причин авиакатастрофы разделена на две части.

"Криминальную часть происшествия ведет Генеральная прокуратура, тогда как техническое расследование авиационного инцидента находится в ведении Министерства транспорта. Минтранс уже приблизился к финальной стадии (своего расследования - ред.). Сейчас специалисты ожидают заключения от иностранных лицензирующих структур - владельцев технологий и оборудования, включая аэронавигационные системы. После получения этих документов министерство готово завершить свою часть расследования либо до конца текущего года, либо в начале следующего года", - отметил он.

Бозумбаев подчеркнул о наличии определенного прогресса в части, касающейся уголовного расследования инцидента.

"Вы же видели заявления лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится (расследование - ред.)", – добавил вице-премьер.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также 5 членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.