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Вице-премьер Канат Бозумбаев посетил пострадавших пассажиров самолета AZAL

Вице-премьер Канат Бозумбаев посетил пострадавших пассажиров самолета AZAL Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Канатом Бозумбаевым посетила пострадавших при крушении самолета AZAL, проходящих лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице.
В регионе
25 декабря 2024 г. 20:12
Вице-премьер Канат Бозумбаев посетил пострадавших пассажиров самолета AZAL

Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Канатом Бозумбаевым посетила пострадавших при крушении самолета AZAL, проходящих лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что на месте крушения самолета работали 22 бригады скорой помощи и шесть бригад ЦМК (центр медицины катастроф). В областной многопрофильной больнице было подготовлено 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек.

Напомним, что в многопрофильную областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - граждане России, 2 - граждане Кыргызстана. Личности троих пострадавших устанавливаются.

В детской областной больнице находятся двое несовершеннолетних.

Канат Бозумбаев поручил ответственным лицам обеспечить качественное лечение и надлежащий уход, а также сообщил что в Актау прибыла команда высококвалифицированных специалистов из ведущих научных медицинских центров страны. В их составе - реаниматологи, травматологи, хирурги, комбустиологи и другие специалисты.

Далее Канат Бозумбаев встретился с правительственной делегацией из Азербайджана. Вице-премьер переговорил с министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Наби оглу Набиевым.

Представители правительственной делегации из Азербайджана поблагодарили народ Казахстана за оказываемую помощь.

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