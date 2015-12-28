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    Вице-премьер России: Санкции против Турции будут расширены

    Дворкович: Мы будем последовательно двигаться этим путем

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Санкции против Турции будут расширены. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович  в интервью телеканалу "Россия 24".

    Он напомнил, что премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал на заседаниях правительства новые меры России в отношении Турции. 

    "Будут и последующие действия, о которых будет объявлено, председатель правительства уже анонсировал их на заседаниях", - заявил Дворкович. "Мы будем последовательно двигаться этим путем", - добавил вице-премьер.

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