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Ветераны России просят проверить Союз армян РФ за фильм о фашисте Нжде

Ветераны России просят проверить Союз армян РФ за фильм о фашисте Нжде Российские ветераны выступили против весьма своеобразной инициативы Союза армян России отметить день армянской армии показом фильма о прислужнике фашистов Гарегине Нжде.
В регионе
28 января 2022 г. 18:09
Ветераны России просят проверить Союз армян РФ за фильм о фашисте Нжде

Российские ветераны выступили против весьма своеобразной инициативы Союза армян России отметить день армянской армии показом фильма о прислужнике фашистов Гарегине Нжде.

Как сообщает Report, общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой расследовать данный вопрос на предмет реабилитации нацизма и его пособников и дать ему правовую оценку.

Как отмечают в своем обращении ветераны, фильм посвящен прославлению армянского националиста на службе Гитлера в годы Великой Отечественной войны. "Любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников "являются не просто фальсификацией истории – они аморальны по своей природе", - указывают ветераны.

В своем обращении ветераны приводят протоколы допроса, описанные в книге Ваче Овсепяна "Гарегин Нжде и КГЮ. Воспоминания разведчика". В них, в частности, упоминается о том, что гитлеровский пособник Нжде занимался вербовкой и подготовкой диверсантов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya veteranları Njde haqqında filmin nümayişi ilə bağlı Baş prokurora müraciət ediblər

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