Ветераны России просят проверить Союз армян РФ за фильм о фашисте Нжде

Российские ветераны выступили против весьма своеобразной инициативы Союза армян России отметить день армянской армии показом фильма о прислужнике фашистов Гарегине Нжде.

Российские ветераны выступили против весьма своеобразной инициативы Союза армян России отметить день армянской армии показом фильма о прислужнике фашистов Гарегине Нжде.

Как сообщает Report, общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой расследовать данный вопрос на предмет реабилитации нацизма и его пособников и дать ему правовую оценку.

Как отмечают в своем обращении ветераны, фильм посвящен прославлению армянского националиста на службе Гитлера в годы Великой Отечественной войны. "Любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников "являются не просто фальсификацией истории – они аморальны по своей природе", - указывают ветераны.

В своем обращении ветераны приводят протоколы допроса, описанные в книге Ваче Овсепяна "Гарегин Нжде и КГЮ. Воспоминания разведчика". В них, в частности, упоминается о том, что гитлеровский пособник Нжде занимался вербовкой и подготовкой диверсантов.