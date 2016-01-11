Ветераны грузинского МИД обеспокоились переговорами Тбилиси с "Газпромом"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Клуб дипломатов", объединяющий бывших послов Грузии, призвал Минэнерго республики подробно проинформировать общественность о переговорах с "Газпромом", информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Совсем недавно общественности стало известно о встрече 27 декабря в Цюрихе министра энергетики Грузии Кахи Каладзе с представителем "Газпрома" Еленой Бурмистровой (глава "Газпром-Экспорт"), - говорится в заявлении, распространенном "Клубом дипломатов" в воскресенье.

По мнению авторов, газовая тема представляет собой не рядовой экономический или коммерческий вопрос, а касается суверенитета Грузии.

"Поэтому, думаем, что факт состоявшейся в Цюрихе встречи требует особого внимания со стороны общественности, поскольку имеет место уже четвертая встреча подобного типа за довольно короткий период (ранее встречи прошли в сентябре в Брюсселе, в октябре - в Милане, в начале декабря - в Люксембурге)", - говорится в заявлении.

Особую обеспокоенность бывших послов вызывает то, что последняя встреча была тайной, и "если не утечка информации, правительство и не собиралось информировать о ней общественность".

По оценке членов "Клуба дипломатов", аргументы Минэнерго Грузии о диверсификации снабжения газом не выдерживают критики, поскольку на рынке топлива замена Азербайджана не укрепит, а нанесет серьезный удар по энергетической безопасности.

По их мнению, Грузия получает азербайджанский газ по приемлемым ценам, которые значительно отличаются от цен "Газпрома". "Тем более непонятны заявления министра Каладзе о недостаточных объемах у Азербайджана природного газа для Грузии, поскольку конкретные факты и однозначные заявления президента Азербайджана свидетельствуют о противоположном", - заявили бывшие послы.

"Клуб дипломатов" считает, что Минэнерго Грузии и в целом правительство обязаны дать общественности исчерпывающие ответы на вопросы о том, почему был скрыт факт встречи в Цюрихе, какова доля безопасного максимума, которое правительство Грузии считает допустимой для российского газа в общем объеме газоснабжения страны.

В настоящее время основным поставщиком газа в Грузию является Азербайджан. В республику поступает также российский газ в виде платы за его транзит в Армению, за что Грузии остается 10% от общего объема поставок.