СМИ: Вертолёт случайно выпустил ракеты по людям на учениях "Запад-2017" в России, есть раненые - ВИДЕО

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом во время учений "Запад-2017" произошло ЧП. Вертолет Ка-52 случайно выпустил ракету и попал в зрителей, ранив двоих из них. Как передает Report, об этом сообщает портал 66.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.

По словам источника портала, ракеты "воздух-земля" могли быть выпущены по неосторожности. Он добавил, что заряды попали в находившихся на земле журналистов. Два человека получили тяжелые травмы, сгорели несколько автомобилей.

По предварительным данным, несчастный случай, о котором не было официальных сообщений, произошёл 17 или 18 сентября.

Напомним, 18 сентября президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский. Его сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу.