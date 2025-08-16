Вертолет Минобороны Кыргызстана совершил жесткую посадку

О нас

16 августа 2025 г. 12:31
Принадлежащий Министерству обороны Кыргызстана вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Экипаж выполнял вылет для эвакуации погибших и пострадавших альпинистов. Посадка проходила в условиях высокогорья и сложной метеообстановки.

На борту находились члены экипажа и горноспасатели, привлеченные к выполнению эвакуационной задачи. Все пассажиры и экипаж остались живы, однако несколько человек получили травмы различной степени тяжести, не представляющие угрозы для жизни.

