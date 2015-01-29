Вершбоу: НАТО поддерживает Грузию в процессе евроинтеграции

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ НАТО вновь подтверждает полную поддержку Грузии в процессе европейской и евроатлантической интеграции, заявил заместитель генсека альянса Александр Вершбоу в ходе визита в Тбилиси.

Как сообщает Report, Вершбоу прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом в ночь на четверг. В рамках визита, основная цель которого – мониторинг имплементации существенного пакета Грузия-НАТО, Вершбоу уже встретился с председателем парламента Давидом Усупашвили и с госминистром по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давидом Бакрадзе.

"Я рад, что нахожусь в Грузии, и это была моя первая встреча с госминистром Бакрадзе. НАТО еще раз подтверждает полную поддержку Грузии в процессе европейской и евроатлантической интеграции. Грузия – хороший партнер НАТО, один из самых больших контрибьюторов (в миссию ISAF - прим. ред.)… Мы подчеркнули необходимость проведения реформ", - заявил Вершбоу после встречи с Бакрадзе.

В рамках визита представитель Североатлантического альянса также проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, членами Кабмина страны, оппозицией и Патриархом.