Верховный лидер Ирана прокомментировал атаки на Турцию
- 20 марта, 2026
- 19:36
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опроверг, что атаки на Турцию и Оман были совершены Ираном.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении верховного лидера.
"Террористические акты, произошедшие в Турции и Омане, не были совершены иранской армией", - заявил М. Хаменеи, добавив, что у Ирана хорошие отношения с этими странами.
