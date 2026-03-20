    İranın ali rəhbəri Türkiyəyə hücumlara münasibət bildirib

    Region
    • 20 mart, 2026
    • 19:27
    İranın ali rəhbəri Türkiyəyə hücumlara münasibət bildirib

    İranın ali rəhbəri Müctəba Xamenei Türkiyə və Omana hücumların İran tərəfindən edildiyini təkzib edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ali rəhbərin müraciətində qeyd olunub.

    "Türkiyə və Omanda baş verən terror aktları İran ordusu tərəfindən törədilməyib",- M. Xamenei bildirib və əlavə edib ki, İranın sadalanan ölkələrlə yaxşı münasibətləri var.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Müctəba Xamenei İranın Türkiyəyə raket hücumu Omana hava zərbəsi
    Верховный лидер Ирана прокомментировал атаки на Турцию

    Son xəbərlər

    20:05

    Modi ilə Bəhreyn Kralı İranın hücumlarını pisləyiblər

    Digər ölkələr
    20:04

    Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Daxili siyasət
    19:45

    Paşinyan: Azərbaycanla sülhdən imtina Ermənistan üçün ölümcül təhdiddir

    Region
    19:42

    Əraqçi: ABŞ Vyetnamda olduğu kimi, İranda da itkilərini gizlədir

    Region
    19:33

    NATO İraqla yeni formatda əməkdaşlıq edəcək

    Digər ölkələr
    19:30

    Türkiyə klublarının bu mövsüm UEFA-dan qazandığı məbləğ açıqlanıb

    Futbol
    19:27

    İranın ali rəhbəri Türkiyəyə hücumlara münasibət bildirib

    Region
    19:13

    Xamenei: ABŞ və İsrail İranın hücumdan dərhal sonra çökəcəyini düşünməkdə yanılırdılar

    Region
    19:02
    Video

    Mistik hadisələr, vahiməli yol, qəbiristanlıqdan gələn işıq: ruhların da bayram etdiyi məşhur kənddən VİDEOREPORTAJ

    Multimedia
    Bütün Xəbər Lenti