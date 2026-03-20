İranın ali rəhbəri Türkiyəyə hücumlara münasibət bildirib
- 20 mart, 2026
- 19:27
İranın ali rəhbəri Müctəba Xamenei Türkiyə və Omana hücumların İran tərəfindən edildiyini təkzib edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ali rəhbərin müraciətində qeyd olunub.
"Türkiyə və Omanda baş verən terror aktları İran ordusu tərəfindən törədilməyib",- M. Xamenei bildirib və əlavə edib ki, İranın sadalanan ölkələrlə yaxşı münasibətləri var.
حملاتی که در ترکیه و عمان که هردو با ما روابط مناسبی دارند، صورت گرفته به هیچوجه از سوی نیروهای مسلح ایران و نیروهای جبهه مقاومت نبوده.— رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) March 20, 2026
این حیله دشمن صهیونی بااستفاده از ترفند پرچم دروغین است که برای ایجاد تفرقه بین همسایگان صورت میدهد و ممکن است درکشورهای دیگر هم اتفاق بیفتد.
