Верховный лидер Ирана амнистировал 1166 заключенных по случаю праздников

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о помиловании и смягчении наказаний 1166 заключенным по случаю религиозных праздников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает официальный сайт верховного лидера.

По его данным, глава судебной власти Ирана Садек Амоли Лариджани направил Хаменеи предложение о помиловании или смягчении наказаний заключенным, на которое верховный лидер страны дал свое согласие по случаю праздника Гурбан.