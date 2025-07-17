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Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства

Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства Верховная рада Украины утвердила обновленный состав Кабмина под руководством премьер-министра Юлии Свириденко.
В регионе
17 июля 2025 г. 16:24
Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства

Верховная рада Украины утвердила обновленный состав Кабмина под руководством премьер-министра Юлии Свириденко.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующее решение поддержало 253 народных депутатов.

Свириденко стала первой женщиной на этой должности за более чем 15 лет и второй в целом в истории независимой Украины.

Первым вице-премьером, министром цифровой трансформации стал Михаил Федоров, министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства - Алексей Соболев, министром энергетики - Светлана Гринчук.

Тарас Качка назначен вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Ряд министров сохранили свои должности. Это Алексей Кулеба – вице-премьер – министр развития инфраструктуры и территорий, Игорь Клименко – министр внутренних дел, Виктор Ляшко – министр здравоохранения.

Выступая в пленарном заседании президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обновление состава правительства должно усилить страну и открыть новый этап сотрудничества с США.

"Будут и новые соглашения с Соединенными Штатами, что усилит позиции Украины и ради которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что после переизбрания обновленное правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства.

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