Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону

Верховная рада Украины поддержалав увеличение расходов на оборону на этот год на 325 млрд гривен ($7,78 млрд), в том числе за счет доходов от замороженных активов России.

Как передает Report, об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Изменения в госбюджет 2025 года на 325 млрд на оборону Рада проголосовала сразу за основу и в целом. За в целом – 297. Правительство активно продвигало на этой неделе, чтобы избежать задержек зарплат военных", - написал он.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в $116 млрд, доходы - около $68,6 млрд.