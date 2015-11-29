Велаяти: Иран обязан стоять на стороне Сирии

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Тегеран продолжит поддерживать Дамаск во всем, в условиях объявленной Западом и рядом стран региона "мировой войны", заявил журналистам в Дамаске главный советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Али Акбар Велаяти.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что политический советник президента ИРИ прибыл в воскресенье утром в Дамаск с рабочим визитом, в ходе которого запланирована встреча с президентом САР Башаром Асадом и рядом представителей сирийской власти.

"Сирийско-иранские отношения — это братские и крепкие отношения. Особенно в это чувствительное время, которое переживает сирийский народ и его руководство. Это долг Ирана по-прежнему стоять на стороне дружественного государства и его президента Башара Асада и поддержать Сирию во всем в условиях объявленной Западом и рядом стран региона мировой войны против Сирии. Подобный визит (приезд Велаяти в Дамаск — ред.) является естественным в таких условиях", — сказал советник верховного лидера журналистам по прибытии в международный аэропорт в Дамаске.