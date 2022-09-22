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ВБ впервые с начала боевых действий в Украине открыл стране финансирование

ВБ впервые с начала боевых действий в Украине открыл стране финансирование Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову. Это будут первые инвестиции IFC в Украину с начала полномасштабной войны.
В регионе
22 сентября 2022 г. 11:51
ВБ впервые с начала боевых действий в Украине открыл стране финансирование

Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову. Это будут первые инвестиции IFC в Украину с начала полномасштабной войны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Средства будут направлены через целевой фонд общим объемом в 200 млн долларов, которым управляет американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital. Она будет инвестировать в быстрорастущие технологии, а также экспортоориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове.

Специфика работы Horizon Capital такова, что компания обычно инвестирует примерно по 10-30 млн долларов в компании со стоимостью примерно 50-150 млн долларов. Инвестфонд сосредотачивается на предприятиях сектора информационных технологий (ИТ), электронной коммерции, инновационных потребительских товаров и финтех секторе.

Ожидается, что вместе с IFC к инвестициям в Украину в ближайшее время присоединятся и другие потенциальные инвесторы, в том числе такие банки и фонды: Европейский банк реконструкции и развития, Немецкая корпорация по инвестициям и развитию, Швейцарский инвестиционный фонд для рынков, развивающиеся, Голландская финансовая компания для развивающихся стран, Фонд Рокфеллера и т.д.

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Версия на английском языке WB opens financing for Ukraine for first time since beginning of hostilities

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