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    Вашингтон не позволит ЕС вести бизнес и с США, и с Ираном

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что Вашингтон не позволит компаниям из Евросоюза вести бизнес одновременно и с США, и с Ираном, передает Report со ссылкой на Fox News

    Таким образом политик ответил на вопрос ведущего, не прекратят ли некоторые европейские компании сотрудничество с США из-за иранских санкций.

    «Европейским компаниям не будет дозволено вести бизнес и с США и с Ираном», — заявил Помпео.

    Помпео также назвал число иранских компаний, которых затронут санкции.

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