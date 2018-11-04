Вашингтон не позволит ЕС вести бизнес и с США, и с Ираном

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что Вашингтон не позволит компаниям из Евросоюза вести бизнес одновременно и с США, и с Ираном, передает Report со ссылкой на Fox News.

Таким образом политик ответил на вопрос ведущего, не прекратят ли некоторые европейские компании сотрудничество с США из-за иранских санкций.

«Европейским компаниям не будет дозволено вести бизнес и с США и с Ираном», — заявил Помпео.

Помпео также назвал число иранских компаний, которых затронут санкции.