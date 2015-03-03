Валютные резервы Армении достигли самого низкого уровня за последние шесть лет

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ За месяц международные валютные резервы Армении сократились на 10%. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, говорится в официальной статистике Центрального банка Армении.

Согласно статистике, в январе этого года объем международных резервов Армении составил 1 млрд. 351 млн. долларов. Фактически это новый антирекорд: международные резервы Армении достигли самого низкого уровня за последние шесть лет.

В декабре прошлого года международные валютные резервы Армении составили 1 млрд. 489 млн. долларов, то есть, за один месяц они сократились на 138 млн. долларов или на 10%. А по сравнению с январем прошлого года наблюдается сокращение на 90 млн. долларов или на 40%.