​Валерия Пермякова будут судить в Шираке

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Уголовное дело об убийстве армянской семьи Аветисян российским военнослужащим Валерием Пермяковым планируется передать в суд общей юрисдикции Ширакской области. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил представитель правопреемника потерпевших Ерем Саркисян.

Отметим, что расследование дела уже завершено. Представители правопреемников потерпевших изучают материалы.

Отмечается, что предварительное расследование выявило достаточные доказательства того, что убийство семьи Аветисян 12 января 2015 года в Гюмри сопровождалось разбойным нападением, незаконным проникновением в дом и грабежом имущества. После чего В. Пермяков совершил попытку незаконного пересечения государственной границы.