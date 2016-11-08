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    Ваан Мартиросян: В армянском обществе открыто говорят, что Карабах ничего стране не дал

    Армянские СМИ последние 20 лет согласно лучшим традициям геббельсовского агитпропа занимались зомбированием общества

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Армянские СМИ последние 20 лет согласно лучшим традициям геббельсовского агитпропа занимались зомбированием общества.

    Как сообщает Report, об этом заявил армянский правозащитник Ваан Мартиросян на конференции на тему "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: основные препятствия и перспективы урегулирования. Взгляд из Армении и Азербайджана".

    "В армянском обществе за последние 2-3 года я вижу, что идет такая тенденция - на различных каких-то митингах и собраниях оппозиции, в соцсетях открыто говорят о том, что Карабах им ничего не дал, кроме боли, крови и зла. Раньше этого не было. Потому что 20 лет все СМИ Армении согласно лучшим традициям геббельсовского агитпропа занимались зомбированием общества", - заявил правозащитник.

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