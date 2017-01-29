В зоне АТО погибли трое украинских военных, один ранен

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Вследствие штурма боевиками Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен.

Как передает Report, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"По состоянию на сегодня имеем информацию о трех погибших и одном раненом. И подчеркиваем, это произошло уже в начале этих суток", - сказал А.Мотузяник.

Он отметил, что потери произошли из-за штурма боевиками Авдеевской промзоны.

Напомним, в ходе наступления на позиции украинских войск в районе Авдеевской промзоны боевики понесли значительные потери и отступили.