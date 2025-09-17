В жилом доме в Ангарске взорвался баллон с монтажной пеной, есть пострадавший

В Ангарске на пятом этаже жилого дома произошел взрыв баллона с монтажной пеной. В результате инцидента владелец квартиры получил травмы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение МЧС Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что баллон взорвался из-за разгерметизации. Владелец квартиры использовал его во время ремонта. Пожар потушили до прибытия МЧС.

Сейчас на месте работают 13 спасателей и 4 единицы техники.