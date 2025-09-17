Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 10:10
    В жилом доме в Ангарске взорвался баллон с монтажной пеной, есть пострадавший

    В Ангарске на пятом этаже жилого дома произошел взрыв баллона с монтажной пеной. В результате инцидента владелец квартиры получил травмы.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение МЧС Иркутской области.

    В ведомстве уточнили, что баллон взорвался из-за разгерметизации. Владелец квартиры использовал его во время ремонта. Пожар потушили до прибытия МЧС.

    Сейчас на месте работают 13 спасателей и 4 единицы техники.

