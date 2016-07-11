Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В министерстве финансов Армении произошел пожар. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в результате пожара полностью сгорели деревянные конструкции 7-го этажа здания, а также 9 кабинетов.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС Армении накануне ночью. На место происшествия выехало 12 пожарных расчетов.

Была объявлена третья категория сложности пожара.

Работами по тушению пожара руководил министр ЧС Армении Армен Ерицян.

Пожар был полностью потушен.