О нас

В Запорожье взорвался неизвестный военный объект, шесть человек пострадали

В Запорожье взорвался неизвестный военный объект, шесть человек пострадали В Запорожье в результате взрыва неизвестного военного объекта пострадали шесть человек.
В регионе
12 июля 2023 г. 16:40
В Запорожье взорвался неизвестный военный объект, шесть человек пострадали

В Запорожье в результате взрыва неизвестного военного объекта пострадали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк.

"При взрыве пострадали люди. Сейчас ведутся следственные действия, обломки пока неизвестного военного объекта, проводится полностью осмотр местности. На данный момент есть сообщения о шести пострадавших, трое госпитализированных, среди которых маленький ребенок", - добавляет Власюк.

Местное издание "5 редакция" сообщает, что речь идет о взрыве от обломков российского БПЛА.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi