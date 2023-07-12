В Запорожье взорвался неизвестный военный объект, шесть человек пострадали

В Запорожье в результате взрыва неизвестного военного объекта пострадали шесть человек.

В Запорожье в результате взрыва неизвестного военного объекта пострадали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк.

"При взрыве пострадали люди. Сейчас ведутся следственные действия, обломки пока неизвестного военного объекта, проводится полностью осмотр местности. На данный момент есть сообщения о шести пострадавших, трое госпитализированных, среди которых маленький ребенок", - добавляет Власюк.

Местное издание "5 редакция" сообщает, что речь идет о взрыве от обломков российского БПЛА.