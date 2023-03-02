В Запорожье в результате ракетных атак погибли 4 человека, 8 ранены

В результате ракетного удара ВС России по многоквартирному дому в Запорожье, по предварительным сведениям, погибли четыре человека, 8 ранены.

В результате ракетного удара ВС России по многоквартирному дому в Запорожье, по предварительным сведениям, погибли четыре человека, 8 ранены.

Как передает Report, об этом сообщил УНИАН со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

Согласно данным, 5 человек считаются пропавшими без вести, среди них есть ребенок.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отметим, что ВС РФ совершили очередную атаку по территории Запорожья в 01:32, предварительно - из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоквартирный дом в центре города, под завалами оказались жители квартир.