В ЗАО "Электросети Армении" пройдут сокращения в составе топ-менеджмента

В ЗАО "Электросети Армении" (ЭСА) ожидаются кадровые изменения на уровне топ-менеджмента.

В ЗАО "Электросети Армении" (ЭСА) ожидаются кадровые изменения на уровне топ-менеджмента.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам временно исполняющий обязанности управляющего ЗАО Романос Петросян.

"Давид Казинян - мой подчиненный по должности уже уведомлен. Он не может оставаться на своем посту. Он один из тех, кто довел ЭСА до нынешнего состояния", - сказал он.

Петросян отметил, что на данный момент массовые увольнения не планируются. Однако конкретные лица в период своего управления допустили управленческие просчеты, которые привели ЭСА к такому положению, что государство было вынуждено вмешаться и предпринять превентивные меры.

Он также призвал сотрудников компании воздержаться от саботажа, и выполнять свои обязанности в соответствии с Трудовым кодексом.

"Саботаж — это уголовно наказуемое деяние. Я намерен добиваться персональной ответственности в случае любого подобного инцидента", — заявил он.