О нас

В ЗАО "Электросети Армении" пройдут сокращения в составе топ-менеджмента

В ЗАО "Электросети Армении" пройдут сокращения в составе топ-менеджмента В ЗАО "Электросети Армении" (ЭСА) ожидаются кадровые изменения на уровне топ-менеджмента.
В регионе
21 июля 2025 г. 13:41
В ЗАО Электросети Армении пройдут сокращения в составе топ-менеджмента

В ЗАО "Электросети Армении" (ЭСА) ожидаются кадровые изменения на уровне топ-менеджмента.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам временно исполняющий обязанности управляющего ЗАО Романос Петросян.

"Давид Казинян - мой подчиненный по должности уже уведомлен. Он не может оставаться на своем посту. Он один из тех, кто довел ЭСА до нынешнего состояния", - сказал он.

Петросян отметил, что на данный момент массовые увольнения не планируются. Однако конкретные лица в период своего управления допустили управленческие просчеты, которые привели ЭСА к такому положению, что государство было вынуждено вмешаться и предпринять превентивные меры.

Он также призвал сотрудников компании воздержаться от саботажа, и выполнять свои обязанности в соответствии с Трудовым кодексом.

"Саботаж — это уголовно наказуемое деяние. Я намерен добиваться персональной ответственности в случае любого подобного инцидента", — заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi