    В Забайкалье из-за опрокидывания машины на трассе погибли два человека

    В регионе
    • 01 декабря, 2025
    • 09:24
    В Забайкалье из-за опрокидывания машины на трассе погибли два человека

    ДТП произошло на автодороге Чита - Забайкальск в Забайкальском крае, в результате опрокидывания машины погибли два человека, водитель и три пассажира доставлены в медучреждение.

    Как передает Report, об этом сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

    "1 декабря в ночное время на федеральной автомобильной дороге А-350 Чита - Забайкальск на 59-м км (Карымский район), по предварительным данным, 23-летний водитель Toyota Corolla Fielder не справился с управлением, наехал на бордюрный камень с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 18-летний и 21-летняя пассажиры погибли, водитель и три пассажира доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

    Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

    Забайкалье ДТП Россия
