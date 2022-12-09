О нас

В Южном Азербайджане не разрешили провести церемонию поминовения Айлар Хагги

В Южном Азербайджане не разрешили провести церемонию поминовения Айлар Хагги Во время акций протеста, проходивших в городе Меликкенд на юге Азербайджана, власти Тегерана не разрешили провести церемонию поминовения убитой военной полицией студентки азербайджанского происхождения Айлар Хагги.
В регионе
9 декабря 2022 г. 17:39
В Южном Азербайджане не разрешили провести церемонию поминовения Айлар Хагги

Во время акций протеста, проходивших в городе Меликкенд на юге Азербайджана, власти Тегерана не разрешили провести церемонию поминовения убитой военной полицией студентки азербайджанского происхождения Айлар Хагги.

Как сообщает Report, информацию распространило Gunaztv.

Согласно сообщению, помимо того, что не разрешили провести поминки по убитой 16 ноября правительственными силами в селе Малик в иранской провинции Восточный Азербайджан студентки Тебризского Университета медицинских наук, государственные чиновники убрали все плакаты и объявления, распространяемые в связи с мероприятием.

Студенты Университета медицинских наук провели акцию протеста в Тебризе против убийства иранскими властями Айлар Хагги.

Студентка 4 курса высшего учебного заведения, 23-летняя Айлар Хагги, была убита 12 ноября в Тебризе военной полицией Ирана. Силы режима сбросили ее с многоэтажки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Güney Azərbaycanda Aylar Həqqinin anım mərasiminin keçirilməsinə icazə verilməyib

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
3 декабря 2022 г. 20:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi