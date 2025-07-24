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В Южной Корее в результате наводнений погибли 23 человека

В Южной Корее в результате наводнений погибли 23 человека Из-за сильных дождей и наводнений в Южной Корее погибли 23 человека, еще пять числятся пропавшими без вести.
В регионе
24 июля 2025 г. 15:55
В Южной Корее в результате наводнений погибли 23 человека

Из-за сильных дождей и наводнений в Южной Корее погибли 23 человека, еще пять числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Hankyoreh со ссылкой на данные Министерства административного управления и безопасности страны.

Уточняется, что больше всего жертв в провинции Кенсан-Намдо - 13 человек, в Кенгидо - шесть, в Чхунчхон-Намдо - три, в городе Кванджу - один. В уезде Капхен без вести пропали три человека, которых, предположительно, унесло быстрым течением реки.

Кроме того, из-за последствий ливней и наводнений в свои дома не могут вернуться более 2,2 тыс. эвакуированных человек.

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Версия на английском языке S.Korea death toll rises to 23 after heavy rains, landslides
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada daşqınlar nəticəsində 23 nəfər həlak olub

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