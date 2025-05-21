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В Югре пять человек пострадали при столкновении минивэна и грузовика

В Югре пять человек пострадали при столкновении минивэна и грузовика Столкновение минивэна Volkswagen и грузового автомобиля произошло на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе, пять пассажиров травмированы.
В регионе
21 мая 2025 г. 09:19
В Югре пять человек пострадали при столкновении минивэна и грузовика

Столкновение минивэна Volkswagen и грузового автомобиля произошло на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе, пять пассажиров травмированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Югре.

"В Нефтеюганском районе произошло ДТП с минивэном и грузовым автомобилем. В результате автоаварии пять пассажиров Volkswagen получили травмы", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск 60-летний мужчина, управляя Volkswagen и двигаясь по обочине, столкнулся со встречным автомобилем "Урал", под управлением 58-летнего водителя.

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