В Ярославской области РФ в ДТП погибли четыре человека

В ДТП на трассе Рязанцево - Горки - Смоленское - Шушково в Переславле-Залесском Ярославской области РФ погибли четыре человека, в том числе девочка-подросток.

В ДТП на трассе Рязанцево - Горки - Смоленское - Шушково в Переславле-Залесском Ярославской области РФ погибли четыре человека, в том числе девочка-подросток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"5 мая около 20:00 на 2-м км автодороги Рязанцево - Горки - Смоленское - Шушково в г. о. Переславль-Залесский произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ 31105 не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП три пассажира погибли на месте: мужчины 1961 года рождения, 2005 года рождения и девочка 2011 года рождения. Водитель 1998 года рождения был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали два пассажира: молодой человек 2006 года рождения попал в больницу, подросток 2009 года рождения был направлен на амбулаторное лечение.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.