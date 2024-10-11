В Якутии в 2024 году площадь лесных пожаров превысила 3 млн га

Пройденная огнем площадь лесных пожаров, зарегистрированных на территории Якутии в период пожароопасного сезона, составила в 2024 году более 3,2 млн га.

Пройденная огнем площадь лесных пожаров, зарегистрированных на территории Якутии в период пожароопасного сезона, составила в 2024 году более 3,2 млн га.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) РФ Лука Сафонов.

"В лесном фонде на территории Якутии за период пожароопасного сезона 2024 года зарегистрированы всего 1 006 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 3 249 254,33 га", - сообщил Сафонов.

Он отметил, что на всей территории республики была установлена сухая и ветреная погода, отмечалась высокая грозовая активность и сохранялся высокий класс пожарной опасности в лесах. По словам чиновника, прогноз рисков возникновения лесных пожаров, представленный в апреле федеральной Авиалесоохраной, оправдался на 70%.

Общая площадь лесов в республике составляет 256,1 млн га или 83,4% территории, в июне в Якутии из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

Для сравнения отметим, что площадь лесного фонда Азербайджана составляет порядка 1,2 млн гектаров.