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В Якутии в 2024 году площадь лесных пожаров превысила 3 млн га

В Якутии в 2024 году площадь лесных пожаров превысила 3 млн га Пройденная огнем площадь лесных пожаров, зарегистрированных на территории Якутии в период пожароопасного сезона, составила в 2024 году более 3,2 млн га.
В регионе
11 октября 2024 г. 08:35
В Якутии в 2024 году площадь лесных пожаров превысила 3 млн га

Пройденная огнем площадь лесных пожаров, зарегистрированных на территории Якутии в период пожароопасного сезона, составила в 2024 году более 3,2 млн га.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) РФ Лука Сафонов.

"В лесном фонде на территории Якутии за период пожароопасного сезона 2024 года зарегистрированы всего 1 006 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 3 249 254,33 га", - сообщил Сафонов.

Он отметил, что на всей территории республики была установлена сухая и ветреная погода, отмечалась высокая грозовая активность и сохранялся высокий класс пожарной опасности в лесах. По словам чиновника, прогноз рисков возникновения лесных пожаров, представленный в апреле федеральной Авиалесоохраной, оправдался на 70%.

Общая площадь лесов в республике составляет 256,1 млн га или 83,4% территории, в июне в Якутии из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

Для сравнения отметим, что площадь лесного фонда Азербайджана составляет порядка 1,2 млн гектаров.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Yakutiyada 3 milyon hektardan çox meşə yanıb

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