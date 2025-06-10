В Якутии самолет с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь

Самолет Ан-2 с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь в Якутии, на борту находятся три человека.

Самолет Ан-2 с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь в Якутии, на борту находятся три человека.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Самолет Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь. На борту находятся два члена экипажа и наблюдатель Авиалесоохраны", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 08:00 мск. Сейчас с Ан-2 пытаются установить связь. На его поиски планирует вылететь самолет.

По предварительным данным Росавиации, на борту самолета находятся пять человек - два пилота и три специалиста-наблюдателя.