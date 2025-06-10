О нас

В Якутии самолет с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь

В Якутии самолет с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь Самолет Ан-2 с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь в Якутии, на борту находятся три человека.
В регионе
10 июня 2025 г. 09:33
В Якутии самолет с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь

Самолет Ан-2 с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь в Якутии, на борту находятся три человека.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Самолет Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь. На борту находятся два члена экипажа и наблюдатель Авиалесоохраны", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 08:00 мск. Сейчас с Ан-2 пытаются установить связь. На его поиски планирует вылететь самолет.

По предварительным данным Росавиации, на борту самолета находятся пять человек - два пилота и три специалиста-наблюдателя.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
3 июня 2025 г. 16:36
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе
ФотоДжейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе
3 июня 2025 г. 22:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi