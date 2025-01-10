В Якутии самолет из-за технической неисправности вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявший рейс Якутск-Тикси, из-за технической неисправности вернулся в аэропорт вылета.

Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявший рейс Якутск-Тикси, из-за технической неисправности вернулся в аэропорт вылета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Сегодня, 10 января 2025 года, экипаж воздушного судна Bombardier АО АК "Полярные авиалинии", выполнявшего рейс <...> по маршруту Якутск - Тикси, после взлета в 11:29 из аэропорта Якутска сообщил о технической неисправности, в связи с чем экипажем принято решение о возврате на аэродром вылета. В 11:50 воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Якутска", - говорится в сообщении.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров. На борту находились 27 пассажиров и 4 члена экипажа, воздушное судно повреждений не получило, за медицинской помощью никто не обращался. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщили в авиакомпании, после взлета была выявлена неисправность, связанная с неполной уборкой шасси. По данным прокуратуры, резервное воздушное судно вылетело в 17:30.