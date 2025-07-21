В Якутии при падении вахтового автобуса с обрыва погибли 13 человек

В Якутии автобус с работниками шахты АО "ГОК Денисовский" в Нерюнгринском районе сорвался с 30-метрового обрыва и перевернулся. В результате инцидента погибли 13 человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Telegram-канале района.
Кроме того, 20 человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь.
В районе 22 июля объявлен траур. В городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия.
По факту возбуждено уголовное дело.
По данным Следственного комитета РФ, 52-летний водитель при выезде с территории шахты не справился с управлением.