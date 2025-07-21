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В Якутии при падении вахтового автобуса с обрыва погибли 13 человек

В Якутии при падении вахтового автобуса с обрыва погибли 13 человек В Якутии автобус с работниками шахты АО "ГОК Денисовский" в Нерюнгринском районе сорвался с 30-метрового обрыва и перевернулся. В результате инцидента погибли 13 человек.
В регионе
21 июля 2025 г. 10:48
В Якутии при падении вахтового автобуса с обрыва погибли 13 человек

В Якутии автобус с работниками шахты АО "ГОК Денисовский" в Нерюнгринском районе сорвался с 30-метрового обрыва и перевернулся. В результате инцидента погибли 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Telegram-канале района.

Кроме того, 20 человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

В районе 22 июля объявлен траур. В городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия.

По факту возбуждено уголовное дело.

По данным Следственного комитета РФ, 52-летний водитель при выезде с территории шахты не справился с управлением.

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Версия на азербайджанском языке Yakutiyada avtobus qəzasında 13 nəfər həlak olub

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