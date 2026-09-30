В Якутии подросток планировал организовать теракт в школе

Ученик одной из школ в Верхневилюйском районе Якутии планировал организовать террористический акт, до этого он организовал пожар в здании образовательного учреждения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия).

В суд поступило административное исковое заявление врио начальника ОМВД России по Верхневилюйскому району. В обоснование требований указали, что с июля по сентябрь несовершеннолетний совершил действия, направленные на приготовление к совершению особо тяжкого преступления в отношении двух и более лиц в здании школы.

"С этой целью он создал закрытый канал в одном из мессенджеров, где подробно описывал, когда, где и при каких обстоятельствах намерен совершить противоправные действия. Подросток тайно похищал из оружейного сейфа отца охотничьи патроны, делал фотографии с отцовским ружьем для публикации в мессенджере, подготовил рюкзак и футболку с надписью краской. Кроме того, несовершеннолетний организовал пожар в здании школы, а также у него зафиксированы мысли о планировании террористического акта в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.

Решением суда подростка поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Саха (Якутия) на срок до 30 суток.