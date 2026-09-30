Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Якутии подросток планировал организовать теракт в школе

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 17:44
    В Якутии подросток планировал организовать теракт в школе

    Ученик одной из школ в Верхневилюйском районе Якутии планировал организовать террористический акт, до этого он организовал пожар в здании образовательного учреждения.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия).

    В суд поступило административное исковое заявление врио начальника ОМВД России по Верхневилюйскому району. В обоснование требований указали, что с июля по сентябрь несовершеннолетний совершил действия, направленные на приготовление к совершению особо тяжкого преступления в отношении двух и более лиц в здании школы.

    "С этой целью он создал закрытый канал в одном из мессенджеров, где подробно описывал, когда, где и при каких обстоятельствах намерен совершить противоправные действия. Подросток тайно похищал из оружейного сейфа отца охотничьи патроны, делал фотографии с отцовским ружьем для публикации в мессенджере, подготовил рюкзак и футболку с надписью краской. Кроме того, несовершеннолетний организовал пожар в здании школы, а также у него зафиксированы мысли о планировании террористического акта в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.

    Решением суда подростка поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Саха (Якутия) на срок до 30 суток.

    Учебное заведение Якутия Российская Федерация (РФ)
    Yakutiyada yeniyetmə məktəbdə terror aktı törətmək istəyib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:48

    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию

    Kультурная политика
    19:44

    Пярвиз Шахбазов: С начала года в Грецию транспортировано около 700 млн м³ газа

    Энергетика
    19:27
    Фото

    Минобороны Азербайджана и компании оборонпрома Турции подписали соглашения о сотрудничестве

    Армия
    19:15
    Фото

    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске

    Бизнес
    19:00

    В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

    Экология
    18:57

    Соратника Карапетяна Алексаняна перевели под домашний арест

    В регионе
    18:55

    Electronic Autonomous Solutions и SOCAR обсудят применение антидроновых систем для защиты объектов

    Внешняя политика
    18:49

    США разрешили поставки оборонной продукции в Сирию

    Другие страны
    18:36
    Фото

    Алимурад Гаджизаде: В спорте уверенность в себе имеет решающее значение

    Индивидуальные
    Лента новостей