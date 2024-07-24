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В Якутии площадь лесных пожаров превышает 760 тыс. га

В Якутии площадь лесных пожаров превышает 760 тыс. га Площадь действующих на территории Якутии природных пожаров составляет свыше 760 тыс. га.
В регионе
24 июля 2024 г. 08:45
В Якутии площадь лесных пожаров превышает 760 тыс. га

Площадь действующих на территории Якутии природных пожаров составляет свыше 760 тыс. га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 88 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, с момента обнаружения свыше 760 тыс. га и 1 пожар на землях иных категорий. За сутки ликвидированы 2 пожара на площади 4 га и локализованы 6 пожаров на площади порядка 15 тыс. га", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 1 821 человек и 162 единицы техники от всех взаимодействующих структур РСЧС. На особом контроле управления находятся 13 природных пожаров близ населенных пунктов. За сутки группировка сил и средств РСЧС увеличилась на 221 человек и 25 единиц техники.

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