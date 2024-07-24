В Якутии площадь лесных пожаров превышает 760 тыс. га

Площадь действующих на территории Якутии природных пожаров составляет свыше 760 тыс. га.

Площадь действующих на территории Якутии природных пожаров составляет свыше 760 тыс. га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 88 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, с момента обнаружения свыше 760 тыс. га и 1 пожар на землях иных категорий. За сутки ликвидированы 2 пожара на площади 4 га и локализованы 6 пожаров на площади порядка 15 тыс. га", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 1 821 человек и 162 единицы техники от всех взаимодействующих структур РСЧС. На особом контроле управления находятся 13 природных пожаров близ населенных пунктов. За сутки группировка сил и средств РСЧС увеличилась на 221 человек и 25 единиц техники.