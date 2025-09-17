Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Воркуте в шахте произошел прорыв воды, ведутся поиски одного работника

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 15:34
    В Воркуте в шахте произошел прорыв воды, ведутся поиски одного работника

    Прорыв воды произошел в шахте "Комсомольская" в Воркуте Республике Коми. В этот момент на месте происшествия находились пять сотрудников.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании "Воркутауголь".

    "На шахте "Комсомольская" произошел инцидент. 17 сентября в 09:45 мск горному диспетчеру шахты поступила информация о том, что при выполнении работ по зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола произошел прорыв воды. В этот момент на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность. На данный момент идут поиски проходчика участка подготовительных работ №2 Сергея Ясиненко 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

    По информации главного управления МЧС РФ по региону, на место выехали подразделения Воргашорского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

    "Рабочая смена шахты выведена на поверхность. В настоящий момент проводятся поиски одного горнорабочего", - сообщили в ГУ МЧС по Коми.

