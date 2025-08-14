В Волгограде после атаки дронов возник пожар на НПЗ

О нас

14 августа 2025 г. 05:21
В ночь на 14 августа беспилотники атаковали российский Волгоград, в результате чего на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" возник пожар.

Как передает Report, об этом заявил губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров

О налете на Волгоград также сообщают местные телеграм-каналы.

"Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА после атаки", – сообщил губернатор.

Из-за атаки Росавиация временно закрыла местный аэропорт.

Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

Версия на азербайджанском языке Volqoqradda neft emalı zavodunda dron hücumundan sonra yanğın baş verib

