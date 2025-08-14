В Волгограде после атаки дронов возник пожар на НПЗ

https://images.report.az/photo/20f3d901-8ad7-3163-a931-5053f522b6ad.jpg https://images.report.az/photo/20f3d901-8ad7-3163-a931-5053f522b6ad.jpg

В ночь на 14 августа беспилотники атаковали российский Волгоград, в результате чего на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" возник пожар. Как передает Report , об этом заявил губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров О налете на Волгоград также сообщают местные телеграм-каналы. "Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА после атаки", – сообщил губернатор. Из-за атаки Росавиация временно закрыла местный аэропорт. Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.