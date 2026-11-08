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    Хаким Джеффрис выступил за импичмент главы Пентагона

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 21:07
    Хаким Джеффрис выступил за импичмент главы Пентагона

    Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис поддержал инициативу об импичменте министра войны Пита Хегсета, обвинив его в злоупотреблении полномочиями и угрозе национальной безопасности страны.

    Как передает Report, об этом Джеффрис заявил в интервью телеканалу ABC News.

    По его словам, действия Хегсета привели к втягиванию США в конфликт с Ираном, который спровоцировал рост цен, нанесший ущерб простым американцам.

    "Я твердо поддерживаю резолюцию по Хегсету. Министр превысил свои полномочия, подорвал нашу национальную безопасность и организовал эту безрассудную и дорогостоящую не вынужденную войну против Ирана, которая взвинтила цены для американцев, и сделала страну менее безопасной. Пит Хегсет должен уйти", - заявил политик.

    По словам Джеффриса, вопрос об импичменте будет обсуждаться с коллегами во вторник. Он также выразил уверенность, что инициатива получит широкую поддержку.

    Ранее республиканец Томас Мэсси от штата Кентукки сообщил о намерении представить в Конгрессе резолюцию с призывом к импичменту главы Пентагона. Недовольство действиями Хегсета на фоне конфликта с Ираном выразили ряд демократов и некоторые представителей Республиканской партии.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не намерен отправлять Хегсета в отставку, положительно оценивая его работу. Однако, по информации CBS News, американский лидер обсуждал со своими помощниками возможность ухода главы Пентагона с должности.

    Пит Хегсет Конгресс США Демократы Операция США и Израиля против Ирана
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