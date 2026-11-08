Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Представители профсоюзов посетили памятник Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 21:18
    Представители профсоюзов посетили памятник Победы

    Коллективы профсоюзных организаций посетили памятник Победы.

    Как сообщает Report, коллективы Конфедерации профсоюзов Азербайджана, входящих в нее и подведомственных организаций посетили памятник Победы по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

    Профсоюзы 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
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    Həmkarlar ittifaqlarının kollektivləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
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