İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Həmkarlar ittifaqlarının kollektivləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 21:14
    Həmkarlar ittifaqlarının kollektivləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Həmkarlar ittifaqlarının kollektivləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının, üzv və tabe təşkilatların kollektivləri 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Zəfər abidəsini ziyarət edib.

    Həmkarlar ittifaqlarının kollektivləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Həmkarlar ittifaqlarının kollektivləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Həmkarlar ittifaqlarının kollektivləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfər abidəsi
    Представители профсоюзов посетили памятник Победы
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