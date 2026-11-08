Həmkarlar ittifaqlarının kollektivləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 21:14
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Həmkarlar ittifaqlarının kollektivləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının, üzv və tabe təşkilatların kollektivləri 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Zəfər abidəsini ziyarət edib.
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