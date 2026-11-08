В Анкаре разместили поздравления с Днем Победы Азербайджана на электронных табло
В регионе
- 08 ноября, 2026
- 21:32
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В Анкаре на башнях-близнецах Союза палат и товарных бирж Турции (TOBB) и башне Атакуле разместили поздравления в адрес Азербайджана по случаю 8 Ноября – Дня Победы.
Как сообщает турецкое бюро Report, размещение поздравлений на цифровых рекламных экранах было инициировано посольством Азербайджана в Турции при поддержке мэрии Анкары.
Отметим, что со вчерашнего дня День Победы Азербайджана также освещается на цифровых рекламных экранах вдоль основных дорог и проспектов Анкары. На них размещены надписи: "Поздравляем братский Азербайджан с 8 Ноября – Днем Победы. Ваша радость – наша радость!".
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