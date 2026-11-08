İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Türkiyənin paytaxtında Azərbaycanın Zəfər günü işıqlı lövhələrlə əks olunub

    Region
    • 08 noyabr, 2026
    • 21:24
    Türkiyənin paytaxtında Azərbaycanın Zəfər günü işıqlı lövhələrlə əks olunub

    Ankarada Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin (TOBB) Əkiz Qüllələlərində və Atakuledə 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycana təbriklər ünvanlanıb.

    "Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, rəqəmsal reklam lövhələri Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin təşəbbüsü və Ankara Böyük şəhər bələdiyyəsi tərəfindən dəstəklənib.

    Qeyd edək ki, ötən gündən başlayaraq Ankaranın əsas yolları və prospektləri boyunca da rəqəmsal reklam lövhələrində Azərbaycanın Zəfər günü işıqlandırılır. Reklam lövhələrində "Qardaş Azərbaycanı 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə təbrik edirik. Sizin sevinciniz bizim sevincimizdir!" - şüarları yazılıb.

    Türkiyənin paytaxtında Azərbaycanın Zəfər günü işıqlı lövhələrlə əks olunub
    Türkiyənin paytaxtında Azərbaycanın Zəfər günü işıqlı lövhələrlə əks olunub
    Türkiyənin paytaxtında Azərbaycanın Zəfər günü işıqlı lövhələrlə əks olunub

    Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi Ankara
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    В Анкаре разместили поздравления с Днем Победы Азербайджана на электронных табло
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    Ankara landmarks display Victory Day greetings to Azerbaijan
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