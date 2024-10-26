В Великобритании заявили о росте числа нелегальных мигрантов

Число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, превысило показатели за весь 2023 год.

Число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, превысило показатели за весь 2023 год.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из статистики МВД.

По состоянию на 25 октября, 29 578 нелегалов добрались до берегов Британии с начала 2024 года. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда Ла-Манш пересекли 29 437 мигрантов.

Обе цифры по-прежнему не превышают рекордный показатель за 2022 год, когда в Великобританию прибыли более 45,7 тыс. просителей убежища.