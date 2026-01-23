В "Узбекнефтегазе" изучили деятельность объектов Устюртского управления по добыче газа

Рабочая группа во главе с председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Абдугани Сангиновым начала исследования на объектах Устюртского газодобывающего управления.

Как передает Report, об этом сообщает "Узбекнефтегаз"."

"Начались предварительные исследования на месторождении Муйнак, признанном перспективным районом в нефтегазовой отрасли, где ведется бурение на глубину более 5 тыс. метров. Была представлена ​​подробная информация о проводимых на месторождении работах, существующих возможностях и планах на будущее", - говорится в информации.

Месторождение Муйнак является одним из новых месторождений, открытых в 2025 году. Сегодня добыча природного газа на этом месторождении ведется из 4 скважин.

Председатель правления дал конкретные указания по дальнейшему расширению геологоразведочных работ в этом перспективном районе и увеличению объемов добычи газа путем выявления дополнительных запасов.

Устюртское газодобывающее управление, находящееся в ведении АО "Узбекнефтегаз", расположено на севере страны.