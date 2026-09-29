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    В Узбекистане законопроект о пожизненном сроке за насилие над детьми прошел I чтение

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 12:39
    В Узбекистане законопроект о пожизненном сроке за насилие над детьми прошел I чтение

    Законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за отдельные особо тяжкие сексуальные преступления против детей, прошел первое чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана.

    Как передает Report со ссылкой на Законодательную палату, документ внесла фракция Социал-демократической партии "Адолат".

    Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административной ответственности и ряд других законодательных актов.

    Согласно законопроекту, за сексуальное насилие в отношении ребенка младше 14 лет может назначаться длительный срок лишения свободы либо пожизненное заключение.

    Кроме того, предлагается отменить сроки давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения наказания за такие преступления. Таким образом, истечение установленного периода не сможет стать основанием для освобождения от ответственности или исполнения назначенного судом наказания.

    Законопроект также предусматривает изменения в порядке расследования подобных преступлений. Допросы несовершеннолетних, пострадавших от насилия, предлагается фиксировать на видео, а очные ставки между ребенком и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым проводить в специальном порядке.

    Если насилие совершил близкий ребенку человек, на этапах досудебного производства и судебного разбирательства обязательным станет участие представителя органа опеки и попечительства.

    Кроме того, документ предусматривает предоставление государством юридической помощи детям, пострадавшим от насилия или ставшим его свидетелями, независимо от материального положения их семей.

    Лишение свободы Сексуальные преступления Новый законопроект Узбекистан
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə ömürlük həbs cəzası haqqında qanun layihəsi I oxunuşdan keçib
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