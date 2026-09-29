В Узбекистане законопроект о пожизненном сроке за насилие над детьми прошел I чтение

Законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за отдельные особо тяжкие сексуальные преступления против детей, прошел первое чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на Законодательную палату, документ внесла фракция Социал-демократической партии "Адолат".

Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административной ответственности и ряд других законодательных актов.

Согласно законопроекту, за сексуальное насилие в отношении ребенка младше 14 лет может назначаться длительный срок лишения свободы либо пожизненное заключение.

Кроме того, предлагается отменить сроки давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения наказания за такие преступления. Таким образом, истечение установленного периода не сможет стать основанием для освобождения от ответственности или исполнения назначенного судом наказания.

Законопроект также предусматривает изменения в порядке расследования подобных преступлений. Допросы несовершеннолетних, пострадавших от насилия, предлагается фиксировать на видео, а очные ставки между ребенком и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым проводить в специальном порядке.

Если насилие совершил близкий ребенку человек, на этапах досудебного производства и судебного разбирательства обязательным станет участие представителя органа опеки и попечительства.

Кроме того, документ предусматривает предоставление государством юридической помощи детям, пострадавшим от насилия или ставшим его свидетелями, независимо от материального положения их семей.