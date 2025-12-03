В Узбекистане в результате пожара в кафе погибли три человека

В узбекском городе Гулистан произошел пожар в кафе, в результате которого три человека погибли.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

В результате пожара 29 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. 26 пострадавших госпитализированы, троим оказана амбулаторная помощь.

Три пациента с критическими ожогами скончались. Состояние одного пациента крайне тяжелое. Пять человек находятся в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии.