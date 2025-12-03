В Узбекистане в результате пожара в кафе погибли три человека
В регионе
- 03 декабря, 2025
- 13:24
В узбекском городе Гулистан произошел пожар в кафе, в результате которого три человека погибли.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.
В результате пожара 29 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. 26 пострадавших госпитализированы, троим оказана амбулаторная помощь.
Три пациента с критическими ожогами скончались. Состояние одного пациента крайне тяжелое. Пять человек находятся в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии.
В Узбекистане в результате пожара в кафе погибли три человека
