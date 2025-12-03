Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Узбекистане в результате пожара в кафе погибли три человека

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 13:24
    В узбекском городе Гулистан произошел пожар в кафе, в результате которого три человека погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

    В результате пожара 29 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. 26 пострадавших госпитализированы, троим оказана амбулаторная помощь.

    Три пациента с критическими ожогами скончались. Состояние одного пациента крайне тяжелое. Пять человек находятся в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии.

    Узбекистан пожар кафе Гулистан
