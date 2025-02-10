В Узбекистане произошел пожар на магистральном газопроводе

Пожар произошел на магистральном газопроводе "Бухара-Урал" в Бухарской области Узбекистана.

Пожар произошел на магистральном газопроводе "Бухара-Урал" в Бухарской области Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики страны.

Отмечается, что принимаются меры по ликвидации аварии, жертв и пострадавших нет.

"На магистральном газопроводе диаметром 1020 мм, проходящем по территории Бухарской области, произошла утечка газа и пожар", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, авария была на подземном участке на 106-м км трубопровода.

"В целях обеспечения бесперебойного снабжения населения и социальных объектов природным газом до урегулирования ситуации будет введено временное ограничение на работу автомобильных газозаправочных станций в районах республики", - отмечается в сообщении.

Газопровод "Бухара-Урал" проходит из Узбекистана через Казахстан в Россию, протяженность превышает 4 500 км. Начало эксплуатации - 1966 год. В настоящее время используется для поставки природного газа внутренним потребителям Узбекистана.