В Узбекистане проходят парламентские выборы

В Узбекистане проходят выборы в Законодательную (нижнюю) палату парламента и местные кенгаши (советы) народных депутатов.

В Узбекистане проходят выборы в Законодательную (нижнюю) палату парламента и местные кенгаши (советы) народных депутатов.

Как передает Report , голосование началось в 08:00 по местному (07:00 по бакинскому времени). Выборы проводятся по усовершенствованному избирательному законодательству в соответствии с передовыми демократическими стандартами.

В частности, законодательством определено, что женщины должны составлять минимум 40% от числа выдвигаемых кандидатов в депутаты политическими партиями. Кроме того, установлено, что для избрания депутатом достаточно получить голоса относительного большинства избирателей: кандидат считается избранным, если он наберет больше голосов, чем другие кандидаты в избирательном округе, в результате чего отпадает необходимость проведения повторного голосования.

На выборах будет применена информационная система E-saylov, благодаря которой граждане смогут получать статистическую информацию об избирателях, избирательных участках и кандидатах в депутаты через интерактивные карты.

Выборы впервые проводятся по смешанной избирательной системе - мажоритарной и пропорциональной. 75 из 150 депутатов будут избраны в нижнюю палату по одномандатным округам на основе голосов, отданных избирателями за конкретных кандидатов, остальные 75 будут избираться по партийным спискам пропорционально числу голосов, отданных за политические партии по единому избирательному округу.

По данным ЦИК, всего зарегистрированы 375 кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, а также 500 кандидатов по партийным спискам. Правом выдвижения кандидатов обладают лишь политические партии.

На выборах присутствуют более 1 000 международных и зарубежных наблюдателей, порядка 400 из них представляют 50 стран, около 500 - международные организации, такие как СНГ, Организация тюркских государств, ШОС, 60 наблюдателей представляют избирательные комиссии 26 стран. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отправило на выборы наблюдательную миссию численностью 350 человек, миссия наблюдателей СНГ насчитывает 167 человек.